Российский биатлонист Бабиков стал вторым в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы. Соревнования проходят в германском Арбере.

Победителем стал норвежец Сверре Аспенес, который преодолел дистанцию за 51 минуту 32,1 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Бабиков уступил победителю 11,6 секунды, также не допустив промахов. Тройку призеров замкнул представитель Германии Маттиас Дорфер (+1.08,9; 0).

Россиянин Никита Поршнев занял девятое место (+2.41,5; 2), Александр Поварницын - 11-е (+3.06,7; 3), Василий Томшин - 12-е (+3.11,6; 3), Петр Пащенко - 30-е (+4.50,2; 4), Ильназ Мухамедзянов - 46-е (+6.17,8; 7).

Бабикову 30 лет, он является чемпионом мира 2017 года в эстафете, победителем и призером этапов Кубка мира, а также трехкратным чемпионом Европы. Бабиков был включен в состав национальной сборной на Олимпиаду в качестве запасного.

Позднее в среду на чемпионате Европы состоится женская индивидуальная гонка.