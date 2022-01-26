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Футбол в Италии

Голкипер футбольного клуба "Ювентус" Перин заразился коронавирусом

Футболист находится на самоизоляции
Вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 26 января. Тест на коронавирус вратаря итальянского футбольного клуба "Ювентус" Маттиа Перина дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Перин находится на самоизоляции. Ранее коронавирус был выявлен у защитника команды Джорджо Кьеллини, полузащитника Артура и голкипера Карло Пинсольо.

Перину 29 лет, он перешел в "Ювентус" из "Дженоа" в июле 2018 года. В сезоне-2021/22 вратарь провел шесть игр во всех турнирах, пропустил семь мячей, проведя два матча "на ноль". Перин также является голкипером сборной Италии.

"Ювентус" занимает пятое место в таблице чемпионата Италии, набрав 42 очка в 23 матчах. В предстоящем туре туринский клуб дома сыграет против "Вероны". Матч состоится 6 февраля.

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