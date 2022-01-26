Стала известна дата проведения матча Кубка России "Сочи" - ЦСКА

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу между "Сочи" и ЦСКА пройдет 2 марта на стадионе "Фишт". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Также на этой стадии турнира состоятся матчи "Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Красноярск), "Динамо" (Москва) - "Нижний Новгород", "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Камаз" (Набережные Челны), "Балтика" (Калининград) - "Чайка" (Ростовская область), "Алания" (Владикавказ) - "Арсенал" (Тула), "Спартак" (Москва) - Кубань (Краснодар), "Рубин" (Казань) - "Ротор" (Волгоград).

Встречи пройдут 1-3 марта 2022 года. Первыми указаны команды, которые проведут игры дома. Из 16 участников 1/8 финала турнира семь представляют не высший дивизион, это "Кубань", "Камаз", "Алания", "Ротор", "Енисей" и "Балтика" из Футбольной национальной лиги - 1, а также "Чайка" из ФНЛ-2.

Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал нынешнего розыгрыша состоится 29 мая 2022 года. Место проведения решающей игры турнира будет определено позднее. Победитель соревнований получит право сыграть в Лиге Европы.