Газизов рассказал об онлайн-совещании между представителями клубов РПЛ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Представители клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) до возобновления сезона будут в онлайн-формате обсуждать вопросы, связанные с внедрением паспортов болельщика (Fan ID) и санитарным регламентом. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Онлайн-встреча была, но выводов сделано не было - просто пообщались с коллегами по общей ситуации, - сказал Газизов. - Думаю, будем часто собираться. Есть ли понимание, когда будет следующая встреча? Нет".

"Пока собираемся в онлайн-режиме, а там посмотрим. Перед возобновлением сезона мы в любом случае увидимся. Есть животрепещущие вопросы - это и Fan ID, и вопросы, связанные с санитарным регламентом", - добавил гендиректор "Уфы".

РПЛ после зимней паузы возобновится матчами 19-го тура, которые пройдут 26-28 февраля.