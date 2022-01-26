Загитова будет комментировать Олимпийские игры на Первом канале с места событий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вошла в команду комментаторов Первого канала, которые будут работать во время Игр в Пекине с места событий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

С места событий соревнования также будут комментировать двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, чемпионы мира по фигурному катанию Илья Авербух и Алексей Тихонов, чемпион мира по биатлону Николай Круглов, а также комментаторы Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.

Из России комментировать соревнования по фигурному катанию будет заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В освещении трансляций по биатлону также примут участие чемпионы мира Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.