Чайковская заявила, что не поедет на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская не полетит на Олимпийские игры в Пекин. Об этом она сообщила ТАСС.

Ранее в среду пресс-служба Первого канала сообщила, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова не отправится на Олимпийские игры, но будет принимать участие в освещении трансляций из России.

"Я не полечу в Пекин. Почему? Скажу честно, боюсь болеть - мне не 20 лет. Причина такова", - рассказала Чайковская.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов начнутся в первый день Игр командным турниром.