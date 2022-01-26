{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Чайковская заявила, что не поедет на Олимпиаду в Пекине

Глава тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России рассказала, что отказалась от поездки из-за боязни заболеть

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская не полетит на Олимпийские игры в Пекин. Об этом она сообщила ТАСС.

Ранее в среду пресс-служба Первого канала сообщила, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова не отправится на Олимпийские игры, но будет принимать участие в освещении трансляций из России.

"Я не полечу в Пекин. Почему? Скажу честно, боюсь болеть - мне не 20 лет. Причина такова", - рассказала Чайковская.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов начнутся в первый день Игр командным турниром.

Теги
Чайковская, Елена АнатольевнаОлимпиада-2022 в Пекине
Australian Open
Кафельников: теннисист Медведев за счет морально-волевых качеств выиграл у Оже-Альяссима
В среду россиянин победил канадца в пяти сетах в четвертьфинале Australian Open
Кафельников: теннисист Медведев за счет морально-волевых качеств выиграл у Оже-Альяссима
Читать полностью