Татьяна Тарасова объяснила решение не ехать на Олимпиаду в Пекин

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова будет комментировать олимпийские соревнования из Москвы, потому что здоровье не позволяет ей поехать в Пекин. Об этом она рассказала ТАСС.

Первый канал в среду объявил, что Тарасова будет комментировать олимпийские соревнования из России.

"Буду комментировать из Москвы. Я еще болею, присутствует слабость, поэтому туда не поеду", - сказала Тарасова.

Тарасовой 74 года, в январе она провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. В декабре заслуженный тренер также была госпитализирована в связи с недомоганием.

Тарасова в последние годы регулярно комментировала соревнования по фигурному катанию на Первом канале, она входит в жюри телешоу "Ледниковый период".