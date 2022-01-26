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Олимпиада-2022 в Пекине

Татьяна Тарасова объяснила решение не ехать на Олимпиаду в Пекин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию будет комментировать олимпийские соревнования из Москвы
Татьяна Тарасова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова будет комментировать олимпийские соревнования из Москвы, потому что здоровье не позволяет ей поехать в Пекин. Об этом она рассказала ТАСС.

Первый канал в среду объявил, что Тарасова будет комментировать олимпийские соревнования из России.

"Буду комментировать из Москвы. Я еще болею, присутствует слабость, поэтому туда не поеду", - сказала Тарасова.

Тарасовой 74 года, в январе она провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. В декабре заслуженный тренер также была госпитализирована в связи с недомоганием.

Тарасова в последние годы регулярно комментировала соревнования по фигурному катанию на Первом канале, она входит в жюри телешоу "Ледниковый период".

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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