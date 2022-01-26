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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер сборной России по сноуборду заявил, что спортсмены поборются за медали на Олимпиаде

Российские сноубордисты ведут подготовку к предстоящей Олимпиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду будет бороться за медали на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам сообщил старший тренер команды Артур Злобин.

Российские сноубордисты ведут подготовку к предстоящей Олимпиаде в Красноярске.

"Прогнозировать медали в нашем виде спорта дело неблагодарное. Но, конечно, мы о них думаем. Я думаю, тот объем, который мы здесь выполняем, и те условия, в которых мы тренируемся сейчас, - это вообще наилучшее в моей практике. Оно не может пропасть просто так, мы что-нибудь привезем из Пекина", - сообщил Злобин. По словам тренера, на играх ожидается "максимальная конкуренция".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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