СМИ: в чемпионате Англии по футболу внесут изменения в правила переносов матчей

ТАСС, 26 января. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение переносить матчи чемпионата только при наличии четырех подтвержденных положительных результатов тестов на коронавирус в одной из футбольных команд. Об этом сообщает английская газета Daily Mail.

По информации источника, новые правила вступят в силу с февраля, 18 клубов из 20 поддержали изменения. По нынешним правилам, переносы осуществляются в зависимости от количества игроков, доступных для участия в играх. Матч может быть перенесен в случае отсутствия 13 игроков и одного вратаря. В это число включаются случаи заражения коронавирусом, повреждения, отъезд в национальные команды и другие обстоятельства.

На прошлой неделе в АПЛ было зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это минимум с 5 декабря. Всего в текущем сезоне в АПЛ перенесено 22 матча. Ожидается, что количество отложенных игр снизится, поскольку в лиге четвертую неделю подряд уменьшается число выявленных случаев заражения коронавирусом, а в клубы возвращаются игроки с Кубка африканских наций, который завершится 6 февраля.