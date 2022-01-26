Денис Первушин возглавил юношескую сборную России по футболу 2006 года рождения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Чертаново" Денис Первушин назначен старшим тренером юношеской сборной России по футболу, составленной из игроков 2006 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Юношеская сборная России среди игроков 2006 года рождения была сформирована в ноябре 2020-го. С момента создания с командой работал бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев.

"Работа с юношеской сборной России - новый этап в моей карьере, от таких предложений не отказываются. Конечно, это большая честь, но в то же время и огромная ответственность. Ставим задачу играть в агрессивный футбол, подбор футболистов располагает к этому. Будем стремиться к тому, чтобы команда всегда действовала первым номером", - приводит слова Первушина пресс-служба РФС.

Первушину 45 лет, в качестве игрока он защищал цвета ЦСКА и молодежной сборной России, завершил карьеру футболиста в 26 лет из-за травмы. Тренерская карьера Первушина началась в 2004 году в Детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) ЦСКА, где он провел 14 лет. В конце 2017 года Первушин перешел в "Чертаново", где возглавил выступавший в Профессиональной футбольной лиге (ныне Футбольная национальная лига - 2) второй состав клуба, после работал с юношеской командой, которая под его руководством стала первым чемпионом Юношеской футбольной лиги, а затем до ноября 2021 года возглавлял главную команду "Чертаново" в ФНЛ и ФНЛ-2.