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Летние олимпийские виды спорта

Петр Фрадков стал главой попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики

Первое заседание попечительского совета состоялось в среду
Председатель Промсвязьбанка, глава попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Председатель Промсвязьбанка, глава попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Члены попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) поддержали кандидатуру председателя Промсвязьбанка (ПСБ) Петра Фрадкова на пост главы совета. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В среду состоялось первое заседание попечительского совета. В его состав входят председатель совета директоров промышленно-финансовой группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, генеральный директор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Появление у ВФЛА попечительского совета является одним из условий дорожной карты, реализация которой даст возможность отечественной легкой атлетике вернуть утерянный в ноябре 2015 года международный статус. Ключевыми целями работы попечительского совета являются содействие работе федерации по популяризации легкой атлетики, реализации программ развития, повышению спортивного мастерства российских атлетов.

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