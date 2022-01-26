Минспорт РФ усилил антиковидные меры на последнем этапе подготовки сборных к Олимпиаде

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерство спорта РФ и Роспотребнадзор утвердили регламент по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении тренировочных мероприятий заключительного этапа подготовки сборных России к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Регламент устанавливает дополнительный комплекс профилактических и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции. До заезда на базу спортсмены и тренеры проходят ПЦР-тестирование не ранее чем за 48 часов до прибытия, заезд сборной и сопровождающих лиц осуществляется исключительно при отрицательном результате исследования. В течение 24 часов после заезда все члены команды проходят ПЦР-тестирование. Важной мерой является то, что ПЦР-тестирование членов сборных на базах (спортивных объектах) осуществляется ежедневно.

Члены сборной и сопровождающие лица размещаются в одноместных номерах. До получения отрицательного результата тестирования члены команды и сопровождающие лица не должны покидать свои номера, при получении отрицательных результатов тестов разрешается посещать столовую, тренировочные площадки и другую спортивную инфраструктуру. Спортсмены и тренеры с положительными результатами тестов на коронавирус (без признаков инфекционного заболевания) не допускаются до тренировочного процесса, изолируются в выделенные помещения.

Спортсмены и тренеры с признаками инфекционного заболевания изолируются, при наличии возможности, в условия стационара. Лица без признаков заболевания, находившиеся в контакте с заболевшими, изолируются на срок не менее семи дней и допускаются до тренировочного процесса только при наличии трех отрицательных результатов ПЦР-тестов, сданных с интервалом не менее 24 часов. Также регламент устанавливает требования при организации отлета сборных в Пекин: в аэропорту создаются условия для исключения (минимизации) контакта сборной с другими пассажирами, предусматривается "зеленый коридор".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.