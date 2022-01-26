Ткачев заменит Анисимова в составе сборной России по хоккею на Олимпийские игры

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Нападающий челябинского "Трактора" Владимир Ткачев включен в число 25 игроков основного состава сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ткачев заменит нападающего ярославского "Локомотива" Артема Анисимова, чей тест на коронавирус во вторник дал положительный результат.

"Соответствующие документы уже направлены в ОКР (Олимпийский комитет России - прим. ТАСС), Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах. Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов его вчерашний тест показал положительный результат. У Артема еще есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдает необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными. Все остальные игроки находятся в Новогорске, тренировки идут по плану", - говорится в заявлении пресс-службы.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).