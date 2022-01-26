В женской сборной России по хоккею перед вылетом на Олимпиаду нет зараженных коронавирусом

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тесты всех хоккеисток олимпийской сборной России и персонала команды перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Объявлен окончательный состав женской сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

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Женская сборная России в среду вылетит в Пекин из Москвы.

"У всех 26 игроков и всего персонала команды отрицательные тесты", - сказали в пресс-службе.

На групповом этапе олимпийского турнира россиянки сыграют против команд Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.