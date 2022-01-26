Пахноцкая: создание попечительского совета станет важным шагом к восстановлению ВФЛА

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Создание попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) является одним из важных шагов на пути восстановления членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое мнение ТАСС высказала международный эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая.

В среду состоялось первое заседание попечительского совета. В его состав входят председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков, председатель совета директоров промышленно-финансовой группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, генеральный директор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Члены попечительского совета ВФЛА поддержали кандидатуру Фрадкова на пост главы совета.

"Создание полноценного попечительского совета ВФЛА является одним из важных пунктов плана восстановления статуса федерации, - заметила Пахноцкая. - Попечительский совет является гарантом стабильности позитивных изменений в деятельности общественной организации. Мы надеемся, что попечительский совет будет реально работающим органом, а его члены смогут в сжатые сроки оценить обстановку как внутри федерации, так и во всей отечественной легкой атлетике, и помочь ВФЛА сделать оптимальные шаги по преодолению кризиса. Международной федерации очень важно понимать, что все органы ВФЛА слаженно работают в направлении восстановления федерации".

Ключевой целью работы попечительского совета является содействие работе федерации по популяризации легкой атлетики, реализации программ развития, повышению спортивного мастерства российских атлетов.