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Футбол в России

Футболист "Спартака" Хендрикс на правах аренды перешел в "Фейенорд"

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23 с возможностью выкупа

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Нидерландский футбольный клуб "Фейенорд" арендовал полузащитника московского "Спартака" Йоррита Хендрикса. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Хендрикс подписал контракт с московским клубом в январе 2021 года, он рассчитан до июня 2024-го. Соглашение футболиста с "Фейенордом" рассчитано до конца сезона-2022/23 с возможностью выкупа.

Хендриксу 26 лет, он является воспитанником нидерландского ПСВ, за который провел 239 матчей, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач, став трехкратным чемпионом Нидерландов (2015, 2016, 2018). За сборную Нидерландов полузащитник провел один матч в 2016 году. В "Спартаке" Хендрикс сыграл в 22 матчах, не отметившись результативными действиями.

"Фейенорд" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 42 очка в 20 матчах.

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