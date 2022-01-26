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Футбол в России

Футболист ЦСКА Кучаев перешел в "Рубин" на правах аренды

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев и полузащитник ЦСКА Константин Кучаев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев и полузащитник ЦСКА Константин Кучаев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полузащитник Константин Кучаев перешел из московского ЦСКА в казанский "Рубин" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Арендное соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано до окончания сезона-2021/22 с правом выкупа. Перед уходом в "Рубин" Кучаев продлил контракт с ЦСКА до июня 2024 года.

Кучаев выступает в основной команде ЦСКА с 2017 года, в составе армейцев он дважды стал серебряным призером чемпионатов России. В текущем сезоне игрок провел за ЦСКА 15 матчей в различных турнирах и забил один гол.

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