Заразившийся ковидом скелетонист Трегубов вылетит в Пекин в случае быстрого выздоровления

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Серебряный призер Игр-2018 Никита Трегубов, заразившийся коронавирусом за 10 дней до отлета на Олимпиаду в Пекин, получит возможность в случае скорейшего восстановления отправиться в Китай в более поздние сроки. Об этом Трегубов сообщил ТАСС.

Сборная России по скелетону отправится на Олимпийские игры в Пекин 31 января. За 10 дней до этого на сборе в Сочи у одного из членов команды Трегубова был выявлен коронавирус, наличие которого затем было подтверждено и при повторном тестировании. 25 января спортсмен сообщил ТАСС, что надежды поехать на Олимпиаду у него нет по причине того, что до отлета команды на Игры осталось очень мало времени.

"Олимпийский комитет России заверил меня, что я в случае скорейшего выздоровления смогу вылететь в Пекин и после того, как туда вылетит остальная команда, - сказал Трегубов. - Сейчас мне очень важно как можно быстрей восстановиться, чтобы тесты на коронавирус стали показывать отрицательные результаты. И тогда мое огромное желание выступить на Олимпиаде в Пекине может воплотиться в реальность".

Первые заезды скелетонистов на Олимпиаде в Пекине состоятся 10 февраля.