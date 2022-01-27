Главный тренер сборной Ирана недоволен тем, что "Зенит" не отпустил Азмуна в команду

ТАСС, 27 января. Главный тренер сборной Ирана по футболу Драган Скочич выразил недовольство решением петербургского "Зенита" не пустить нападающего Сердара Азмуна в национальную команду на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Комментарий Скочича приводит пресс-служба Иранской федерации футбола.

24 января иранский портал Gol Bezan сообщил, что тест Азмуна на коронавирус дал положительный результат. В среду газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что результат теста 27-летнего нападающего является отрицательным, а пресс-секретарь Иранской федерации футбола Хоссейн Шарифи заявил агентству Mehr, что "Зенит" отказался отпустить Азмуна в сборную. Иранская команда должна провести домашние матчи против сборных Ирака (27 января) и ОАЭ (1 февраля).

"Зенит" не имел права не отпускать Азмуна в состав национальной сборной, так как это противоречит правилам Международной федерации футбола. Сначала сообщили, что у Сердара положительный результат, потом он оказался отрицательным. Мы должны обратиться к правилам Азиатской федерации футбола, чтобы разрешить эту ситуацию. Сейчас понятно только то, что завтра у нас не будет минимум одного игрока", - сказал Скочич.

22 января германский "Байер" объявил о подписании контракта с Азмуном, иранский форвард перейдет в клуб летом на правах свободного агента. За "Зенит" Азмун выступает с 2019 года, В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.

Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов. В составе сборной Ирана Азмун провел 60 матчей, забив 39 голов.