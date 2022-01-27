Тренер сборной Аргентины заявил, что Месси не вызвали в команду из-за последствий ковида

ТАСС, 27 января. Аргентинский нападающий Лионель Месси не был вызван в состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года из-за последствий коронавируса. Об этом заявил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, комментарий которого приводит газета Mundo Deportivo.

2 января тест Месси на коронавирус показал положительный результат, 5 января аргентинец выздоровел. В пятницу сборная Аргентины, досрочно вышедшая на чемпионат мира, в матче отборочного раунда сыграет с командой Чили, 2 февраля аргентинцы встретятся с колумбийцами.

"Мы бы хотели, чтобы Месси был с нами, - сказал Скалони. - Я разговаривал с ним, он сказал, что коронавирус сильно повлиял на него. Важно, чтобы он полностью восстановился. Поэтому я решил, что лучше всего для него будет остаться в Париже".

По итогам южноамериканского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят четыре лучшие команды, сборная, занявшая пятое место, будет участвовать в стыковых матчах с представителями других конфедераций. Первое место в турнирной таблице занимают бразильцы, набравшие 35 очков в 13 играх. Вторыми идут аргентинцы (29 очков; 13 игр), третьими - эквадорцы (23; 14), четвертыми - колумбийцы (17; 14), далее следуют перуанцы (17; 14), чилийцы (16; 14), уругвайцы (16; 14), боливийцы (15; 14), парагвайцы (13; 14) и венесуэльцы (7; 14).

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.