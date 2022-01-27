Передача Барабанова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Вашингтон" в матче НХЛ

ТАСС, 27 января. "Сан-Хосе" обыграл "Вашингтон" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ноа Грегор (8-я минута), Николас Мело (24), Джонатан Дален (57), Эндрю Коглиано (60, в пустые ворота). У "Вашингтон" отличился Даниэль Спронг (41).

Российский нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов отдал одну голевую передачу. Всего на его счету 22 очка (шесть шайб + 16 передач) в нынешнем сезоне. Игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились голевыми действиями. Вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 26 бросков.

"Сан-Хосе" в 43 играх набрал 46 очков и занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе. "Вашингтон" идет четвертым в Столичном дивизионе, после 44 матчей у команды 55 очков. В следующем матче "Сан-Хосе" в гостях сыграет с "Флоридой" 30 января, "Вашингтон" в тот же день на выезде встретится с "Далласом".