Среди прибывших на Олимпиаду выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Власти Китая выявили 23 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении оргкомитета.

26 января в Китай прибыло 351 человек, из них 14 спортсменов и официальных лиц и 337 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено 15 новых случаев заражения, все - среди представителей заинтересованных сторон. Еще восемь положительных результатов было выявлено среди ранее прибывших на Олимпиаду, все заразившиеся - представители заинтересованных сторон.

23 января в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР). Глава миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин сообщил ТАСС, что результаты их тестов на коронавирус показали отрицательный результат. 27 января в Пекин прилетели первые российские спортсмены. Команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку приземлились в аэропорту Шоуду в 09:49 по местному времени.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.