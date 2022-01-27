{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

В сборной России по биатлону перед Олимпиадой выявили случай заражения коронавирусом

Положительный результат теста выявлен у руководителя сервис-группы Александра Печерского

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию руководителя сервис-группы сборной России по биатлону Александра Печерского дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Печерский не сможет помочь команде на Олимпийских играх в Пекине. Его заменит Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревновательная программа у биатлонистов стартует 5 февраля смешанной эстафетой.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
НХЛ
Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" одержать восьмую победу подряд в НХЛ
Матч с "Бостоном" завершился со счетом 4:3 в овертайме
Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" одержать восьмую победу подряд в НХЛ
Читать полностью