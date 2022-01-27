В сборной России по биатлону перед Олимпиадой выявили случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию руководителя сервис-группы сборной России по биатлону Александра Печерского дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Печерский не сможет помочь команде на Олимпийских играх в Пекине. Его заменит Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревновательная программа у биатлонистов стартует 5 февраля смешанной эстафетой.