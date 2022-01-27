Биатлонистки Казакевич, Васнецова и тренер Шашилов не смогли вылететь в Пекин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, тренер женской сборной страны Михаил Шашилов и массажист национальной команды Роман Никитин в среду вечером не смогли вылететь в Пекин на Олимпийские игры из-за проблем с документами. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В среду вечером в Пекин отправилась первая делегация российских спортсменов.

"Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки - для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе", - говорится в сообщении.

Остальные члены биатлонной сборной благополучно добрались до Пекина.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.