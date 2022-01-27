Футболист "Динамо" Варела заявил, что клуб скрывал его заражение коронавирусом

ТАСС, 27 января. Московский футбольный клуб "Динамо" скрывал факт заражения коронавирусом уругвайского защитника Гильермо Варелы. Об этом игрок бело-голубых рассказал радио Sport 890.

Уругваец был вызван в состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команд Парагвая (28 января, в гостях) и Венесуэлы (2 февраля, дома). Однако он не сыграет за сборную из-за того, что не вакцинирован и не имеет без этого возможности попасть в Парагвай. В Уругвае футболисту пришлось бы отбыть семидневный карантин.

"Я не прививался и не знал, что вакцинироваться нужно было обязательно, я переболел коронавирусом в ноябре, за месяц до поездки в Уругвай на отдых, - сказал Варела. - Собираясь в Катар на предсезонный сбор с "Динамо", мне позвонил спортивный директор сборной Эдуардо Белза. Когда я все ему объяснил, он ответил, что проблем нет, потому что имея официальную справку о том, что я переболел коронавирусом, я могу въехать в Парагвай".

"Проблема в том, что клуб никогда не объявлял о моем коронавирусе официально - если бы они это сделали, я должен был отсутствовать от 15 до 20 дней, а так через десять дней я уже тренировался, а через 12 - играл. "Динамо" прислало сертификат, но его сочли недействительным, потому что у него не было никаких гарантий, так мне сказал Белза. В последний день я собирался ехать в Уругвай, но главный тренер сборной Диего Алонсо сказал мне, что процесс усложнился и у меня нет шансов попасть в Парагвай".

Сборная Уругвая занимает седьмое место в таблице отборочного турнира, набрав 16 очков в 14 матчах. За четыре тура до конца отставание от четвертого места, которое занимает команда Колумбии и дает право прямого выхода на чемпионат мира, составляет одно очко. На данный момент из Южной Америки на мировое первенство отобрались сборные Бразилии и Аргентины.

Вареле 28 лет, он перешел в "Динамо" летом 2021 года, до этого он выступал за бело-голубых на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в разных турнирах за московский клуб и отметился двумя результативными передачами.