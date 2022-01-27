В РПЛ прокомментировали слова футболиста Варелы о сокрытии результата его теста на ковид

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уругвайский защитник "Динамо" Гильермо Варела отсутствовал в заявке московского клуба на прошедший 6 ноября матч 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", поэтому не получал право прохода в спортивный отсек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ранее Варела заявил в интервью радио Sport 890, что "Динамо" скрыло факт его заражения коронавирусом в ноябре 2021 года. Тогда игрок остался вне заявки на матч против "Краснодара" (1:0), который прошел в Москве 6 ноября. По словам футболиста, из-за действий клуба он не сможет сыграть в ближайших матчах сборной Уругвая, поскольку не вакцинирован и не имеет нужного сертификата о недавно перенесенном заболевании.

"В соответствии с санитарным регламентом РПЛ, для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдает при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Этот QR-код дает доступ в "чистую зону". Игрок "Динамо" Варела отсутствовал в заявке на матч с "Краснодаром" 6 ноября и QR-код для прохода в "чистую зону" и спортивный отсек не получал", - сообщили в пресс-службе РПЛ.

Вареле 28 лет, он перешел в "Динамо" летом 2021 года, до этого он выступал за бело-голубых на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в разных турнирах за московский клуб и отметился двумя результативными передачами.