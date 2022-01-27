Комитет по этике РФС не будет рассматривать ролик о презентации новичка ЦСКА Языджи

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не будет рассматривать резонансный ролик о презентации турецкого новичка московского ЦСКА Юсуфа Языджи. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Обращений в комитет по этике не поступало. Соответственно, данный вопрос рассматриваться не будет", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

ЦСКА 19 января объявил о переходе в клуб 24-летнего турецкого полузащитника Языджи на правах аренды. Пресс-служба команды опубликовала презентационный ролик, в котором была смоделирована переписка клуба с игроком. В частности, в ней присутствовала шутка о "русских Наташах", которая была негативно воспринята значительной частью болельщиков армейского клуба. После появления отрицательных отзывов в социальных сетях видео было удалено, а главный редактор клубного телевидения ЦСКА Екатерина Кирильчева принесла извинения за его публикацию.

Языджи является воспитанником турецкого "Трабзонспора", за который выступал с 2015 по 2019 год, после чего перешел в "Лилль". В 89 проведенных матчах за французский клуб он забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Турции он провел 38 матчей, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

ЦСКА после 18 туров располагается на четвертом месте в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда в гостях встретится с московским "Спартаком" 26 февраля.