У российских конькобежцев и шорт-трекистов не выявили коронавирус по прилете в Пекин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тесты на коронавирусную инфекцию российских конькобежцев и шорт-трекистов дали отрицательный результат по прилете в Пекин на Олимпиаду. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Российские конькобежцы и шорт-трекисты прибыли в Пекин утром 27 января. Сборная России по конькобежному спорту прилетела в Пекин не в полном составе, оставшаяся часть команды должна прибыть в столицу Китая из Иркутска, где до 27 января находилась на тренировочном сборе.

"У всех тесты дали отрицательный результат, - сказала Барышева. - В Олимпийскую деревню заселились, но информации по условиям пока нет".

Российскую команду по шорт-треку на Олимпиаде представят десять спортсменов. В состав женской команды включены Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова, в состав мужской сборной вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.

Женскую команду по конькобежному спорту на Олимпиаде представят Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева. В мужскую команду вошли Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.