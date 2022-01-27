Хованцев допустил, что биатлонистки Казакевич и Васнецова могут пропустить Олимпиаду

ТАСС, 27 января. Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова могут не попасть на Олимпийские игры в Пекине из-за проблем с документами. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Казакевич и Васнецова, а также тренер женской сборной Михаил Шашилов и массажист национальной команды Роман Никитин в среду вечером не смогли вылететь в Пекин, им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе. Остальные члены сборной России по биатлону благополучно добрались до Пекина.

"Если такое произошло, значит не готовы были к вылету. Это не касается тех членов сборной, у которых обнаружили положительный тест. Сидеть внизу у Антхольца - не есть хорошо (в Антхольце прошел заключительный перед Олимпиадой этап Кубка мира по биатлону - прим. ТАСС). Допустим, еще один день они будут ждать вылета, это ничего, но потом начнется акклиматизация и Васнецовой с Казакевич придется снова вкатываться", - сказал Хованцев.

"Если они вылетят в ближайшее время, то это не так страшно. В обратной ситуации это может отразиться на функциональном состоянии в ближайших гонках. При этом допускаю, что спортсменки не попадут в Пекин и придется вызывать других", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.