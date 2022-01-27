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Формула-1

Контракт на проведение Гран-при Сингапура "Формулы-1" продлили до 2028 года

Этап проводится с 2008 года

ТАСС, 27 января. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" продлило контракт на проведение Гран-при Сингапура до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

"Я рад, что "Формула-1" продолжит проводить этап в Сингапуре еще на протяжении семи лет, - сказал президент и главный исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали. - На этой трассе в 2008 году состоялась первая ночная гонка в истории "Формулы-1", и с тех пор Сингапур продолжает радовать болельщиков, команды и гонщиков. Продление контракта - это часть наших обязательств по развитию спорта в Азии".

Гран-при Сингапура входит в календарь "Формулы-1" с 2008 года, последние два сезона этап не проводился из-за коронавируса. Рекорд по количеству побед в Сингапуре принадлежит четырехкратному чемпиону мира немцу Себастьяну Феттелю, который выигрывал здесь пять раз. В 2022 году этап в Сингапуре должен пройти с 30 сентября по 2 октября.

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