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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеистке сборной России Ганеевой активировали аккредитацию на Олимпиаду

Женский олимпийский хоккейный турнир пройдет с 3 по 17 февраля

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистке сборной России Лиане Ганеевой активировали аккредитацию на Олимпийские игры в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщил, что у Ганеевой, являющейся запасным игроком команды, были проблемы с аккредитацией по прилете в Пекин.

"Все нормально, ей в Олимпийской деревне активировали аккредитацию", - сообщили в пресс-службе.

Женский олимпийский хоккейный турнир пройдет с 3 по 17 февраля. На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А с командами Швейцарии, Финляндии, Канады и США.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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