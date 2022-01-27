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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонистки Казакевич, Васнецова и тренер Шашилов вылетят в Пекин не позднее 28 января

Спортсменки и специалист не смогли вылететь вместе с остальной командой из-за проблем с документами

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, тренер женской сборной Михаил Шашилов и массажист национальной команды Роман Никитин вылетят в Пекин на Олимпийские игры не позднее 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

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Биатлонистки Казакевич, Васнецова и тренер Шашилов не смогли вылететь в Пекин
Биатлонистки Казакевич, Васнецова и тренер Шашилов не смогли вылететь в Пекин

Казакевич, Васнецова, Шашилов и Никитин не смогли вылететь в Пекин в среду вечером, им требуется предъявить дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе. Остальные члены сборной России по биатлону благополучно добрались до Пекина.

"В настоящее время ситуация по организации вылета четырех членов сборной по биатлону находится на контроле у министерства спорта, - говорится в сообщении. - Вчера спортсменки и члены команды были оперативно доставлены в Новогорск на федеральную базу. Транспортировка была осуществлена в соответствии с максимальными требованиями безопасности, на специальном транспорте, закрепленном за командой. После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин, планируется, что вылет будет произведен не позднее завтрашнего дня".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревновательная программа у биатлонистов стартует 5 февраля смешанной эстафетой.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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