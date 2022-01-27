Место проведения чемпионата Европы по баскетболу 2025 года определят в конце марта

ПЕРМЬ, 27 января. /ТАСС/. Международная федерация баскетбола (FIBA) определит место проведения чемпионата Европы 2025 года в конце марта. Об этом журналистам в Перми сообщил глава делегации FIBA Сакис Контос.

Заявки на проведение турнира подали Россия (Москва и Пермь), Латвия, Венгрия и Украина. Кипр и Финляндия подали заявки только на организацию матчей группового этапа.

"Сейчас рассматриваются заявки от шести стран. Решение будет принято в конце марта этого года в штаб-квартире FIBA в Мюнхене" - сказал представитель делегации.

Как уточнила журналистам министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, Пермь претендует на проведение групповых матчей.

Чемпионат Европы 2025 года запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них.