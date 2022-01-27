Хоккеист Анисимов присоединился к сборной России после отрицательного теста на ковид

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Нападающий ярославского "Локомотива" и сборной России по хоккею Артем Анисимов присоединился к национальной команде после того, как получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

Во вторник тест на коронавирус Анисимова дал положительный результат. Его заменил нападающий челябинского "Трактора" Владимир Ткачев.

"Команда завершила второй микроцикл из тренировочной программы, запланированной на сборах, - сказал Ковальчук. - Довольны отношением ребят к работе, тренировочный план выполняется, все работают хорошо, с правильным отношением к делу. Видим здоровую конкуренцию в коллективе, как это и должно быть перед подготовкой к серьезному турниру. Артем Анисимов сдал отрицательный тест, провел положенное время на карантине в Новогорске и сегодня присоединился к команде".

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).