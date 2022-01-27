СМИ: игроки футбольного клуба "Челси" недовольны тренером команды Тухелем

ТАСС, 27 января. Футболисты лондонского "Челси" недовольны поведением главного тренера команды Томаса Тухеля. Об этом сообщает интернет-портал The Athletic.

В декабре нападающий "Челси" Ромелу Лукаку в интервью Sky Italia выразил недовольство тем, что Тухель не выпустил его на поле. Как сообщает The Athletic, Лукаку - не единственный футболист, недовольный поведением и решениями тренера во время матчей и тренировок. Многие нападающие подвергаются жесткой критике со стороны тренера за каждое неудачное действие, и некоторые из них думают покинуть команду летом.

На данный момент "Челси" занимает третье место в чемпионате Англии, набрав 47 очков в 24 матчах. Отрыв от лидирующего "Манчестер Сити" составляет 10 очков, у команды из Манчестера есть игра в запасе. Также команда вышла в финал Кубка английской лиги, где сыграет с "Ливерпулем", и в 1/8 Лиги чемпионов, где встретится с французским "Лиллем".

Тухель возглавил "Челси" в январе 2021 года и привел лондонский клуб к победе в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Международная федерация футбола признала его лучшим тренером прошедшего года.