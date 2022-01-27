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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер российских биатлонистов Башкиров заявил о положительном тесте на коронавирус

Сборная России по биатлону прибыла в Пекин на Олимпийские игры утром в четверг

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Первый тест на коронавирусную инфекцию тренера мужской сборной России по биатлону Сергея Башкирова по прилете в Пекин дал положительный результат. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная России по биатлону прибыла в Пекин на Олимпийские игры утром в четверг.

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"Да, действительно это так. Теперь меня ждет повторный анализ", - сказал Башкиров.

Ранее положительный результат теста на коронавирус перед вылетом в Пекин был зафиксирован у главы сервис-службы национальной команды Александра Печерского. Биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, тренер женской сборной Михаил Шашилов и массажист национальной команды Роман Никитин в среду вечером не смогли вылететь в Пекин вместе с командой, им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе. Остальные члены сборной России по биатлону благополучно добрались до столицы Китая.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревновательная программа у биатлонистов стартует 5 февраля смешанной эстафетой.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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