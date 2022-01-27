Американская теннисистка Коллинз сыграет с Барти в финале Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу американки, посеянной на турнире под 27-м номером. Свёнтек получила седьмой номер посева. В финале турнира Коллинз сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая победила в полуфинале американку Мэдисон Киз (6:1, 6:3).

Коллинз 28 лет, она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является обладательницей двух титулов под эгидой WTA. До 2022 года ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал Australian Open в 2019 году.

Свёнтек 20 лет, она занимает девятое место в мировом рейтинге WTA. На счету теннисистки три выигранных турнира под эгидой WTA. Она является победительницей Rolland Garros 2020 года.

Australian Open завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака, которая завершила выступление на нынешнем турнире в третьем круге. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.