В Китае официально открыли Олимпийские деревни

На территории деревень для спортсменов будут проходить выставки, театральные представления и другие культурные мероприятия

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Олимпийские деревни Игр 2022 года в Пекине официально открылись в четверг и принимают основную массу гостей - спортсменов, членов делегаций и журналистов - со всего мира. Соревнования Олимпиады будут проходить сразу в трех кластерах: в Пекине, уезде Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. В каждом из них оборудована деревня для размещения делегаций. В сумме они смогут принять порядка 5,5 тыс. спортсменов и членов делегаций. 23 января три деревни частично приступили к работе и начали принимать первые делегации. В первый день туда заехали представители Китая, Австралии, Канады, Соединенных Штатов Америки, Финляндии и ряда других стран и регионов мира. Кластер Пекин Деревня в Пекине расположена в районе Чаоян возле Олимпийского парка. Во время Олимпиады в столичном кластере спортсмены будут жить в 18 жилых зданиях с 2 234 комнатами. Общая площадь комплекса составляет 386 тыс. квадратных метров.

Деревня разделена на три зоны: рабочую, жилую и развлекательную. Высота зданий варьируется от 13 до 17 этажей. Внешняя отделка выполнена в белом и кирпичных тонах. Здания построены по принципу традиционной китайской застройки - "сыхэюань", когда четыре здания помещаются фасадами внутрь, образуя внутри прямоугольный двор, стороны которого ориентированы по сторонам света. Во дворах для спортсменов организованы зоны отдыха, сады и беседки. Возле жилой зоны расположен ландшафтный парк. В деревне находится двухэтажный спортивный комплекс с несколькими сотнями тренажеров, его общая площадь составляет около 2 000 квадратных метров. Олимпийская деревня представляет собой город в городе - здесь есть столовая, кафе, магазины, медицинский пункт, парикмахерские и салоны красоты, салоны мобильной связи и отделения банков. Вся территория покрывается сетью 5G. В столичной деревне будут проживать атлеты, которые будут выступать в таких видах спорта, как керлинг, хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, лыжный фристайл, сноуборд. После соревнований столичная олимпийская деревня будет переоборудована в жилой комплекс. Кластер Яньцин Олимпийская деревня в Яньцине находится в 75 км от Пекина в горной местности на высоте около 900 метров над уровнем моря. Семь комплексов зданий также расположены по принципу сыхэюаней. Их архитектура выполнена в стиле горных деревень северо-восточного Китая, а сам комплекс построен каскадом - перепад высоты составляет 46 метров. А общая площадь деревни достигает почти 118 тыс. квадратных метров.

Кластер Яньцин примет соревнования по горнолыжному спорту, бобслею, скелетону и санному спорту. Шесть комплексов предназначены для проживания, а один будет использоваться как общая зона для работы, развлечений и тренировок. Здесь будут проживать около 1 500 атлетов и членов делегаций. Кластер Чжанцзякоу Олимпийская деревня в кластере Чжанцзякоу расположена в 230 км от Пекина в уезде Чунли в местечке Тайцзычэн (провинция Хэбэй). Комплекс включает в себя 31 здание, где расположены около 1,7 тыс. жилых комнат. Общая площадь составляет 240 тыс. кв. м. Во время Олимпиады и Паралимпиады она примет 2 640 спортсменов и официальных лиц. В этом кластере пройдут соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью, биатлону, прыжкам с трамплина и фристайлу. По окончании Игр деревню преобразуют в деловой квартал. Интерьер Каждая жилая комната в Олимпийских деревнях напоминает гостиничный номер. Для обеспечения крепкого сна кровати выполнены по технологии memory foam: матрас под действием тепла будет подстраиваться под изгибы тела. Кровати также оснащены электроприводом и пультом дистанционного управления, который позволяет изменять ее форму, угол наклона и положение. Длину кровати в каждой комнате при необходимости можно увеличить до 2,4 метра, приставив специальную лавочку.

Кроме того, для участников Паралимпийских игр организована безбарьерная зона: расширены дверные проемы, стены оборудованы металлическими ручками, а душевая кабина оснащена стулом и оборудована так, чтобы ею можно было пользоваться, находясь в инвалидном кресле. Во время Паралимпиады высота кроватей будет понижена на 30 см. В каждом номере установлен очиститель воздуха, а также независимая система кондиционирования - эта мера необходима для снижения рисков распространения COVID-19. Как сообщили организаторы, в каждой комнате находится подушка и одеяло, украшенная олимпийской символикой с надписью Beijing 2022 и изображениями талисманов. Ее атлеты смогут после соревнований забрать с собой в качестве сувенира. Культурная программа Поскольку выход в город не предусмотрен, для спортсменов и членов делегаций разработана развлекательная программа. В дни Игр на территории деревень будут проходить выставки, театральные представления и другие культурные мероприятия.

' ТАСС'