Футболист Лунев направит претензию в "Зенит" о невыплате бонусов за чемпионство

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший голкипер санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев направит претензию в футбольный клуб о невыплате бонусов за чемпионство и отпускных. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Антон Смирнов.

С июля Лунев выступает за германский "Байер", куда перешел на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2023 года. С 2017 года голкипер выступал за петербургский "Зенит".

"Мы обязаны соблюдать определенный порядок, сначала подаем претензию в клуб, а затем обращаемся в Палату по разрешению споров РФС (Российского футбольного союза - прим. ТАСС), если вопрос не будет решен в течение 10 дней, - сказал Смирнов. - Условно говоря, клуб может отреагировать на претензию и исполнить требования, но я думаю, что в этой ситуации этого не произойдет, и с нашей стороны будет обращение в Палату РФС".

"Первая часть обращения будет по бонусам за чемпионство, вторая - по отпускным. Точную сумму долга не могу назвать, потому что информация конфиденциальная, но она серьезная", - добавил Смирнов.

По итогам прошлого сезона "Зенит" занял первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошедшем сезоне Лунев принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов.