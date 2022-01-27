Российские биатлонисты не уйдут на карантин после положительного теста на ковид у тренера

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Рассадка в самолете первых олимпийцев, прибывших в Пекин, считается бесконтактной, поэтому сборную России по биатлону не будут отправлять на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус у тренера мужской команды Сергея Башкирова. Об этом ТАСС рассказал источник.

В четверг Башкиров сообщил ТАСС о положительном результате первого теста на коронавирус, который он сдал по прилете в Пекин.

"В самолете рассадка считается бесконтактной, - рассказал собеседник агентства. - Сдавший положительный тест ждет второго результата, если он будет положительный, то он помещается на семидневный карантин. Берут тест каждый день, если два отрицательных, его выпускают. Человек находится на карантине в гостинице, если он без симптомов. Если симптомы есть, то человека направляют в специальный госпиталь".

Ранее положительный результат теста на коронавирус перед вылетом в Пекин был зафиксирован у главы сервис-службы национальной команды Александра Печерского. Биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, тренер женской сборной Михаил Шашилов и массажист национальной команды Роман Никитин в среду вечером не смогли вылететь в Пекин вместе с командой, им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе. Остальные члены сборной России по биатлону благополучно добрались до столицы Китая.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревновательная программа у биатлонистов стартует 5 февраля смешанной эстафетой.