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Футбол в России

Футболист "Динамо" Варела заявил, что у него не было положительных тестов на коронавирус

Ранее на уругвайском радио Sport 890 появилась информация о том, что московский клуб скрыл факт заболевания игрока
Защитник "Динамо" Гильермо Варела Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Защитник "Динамо" Гильермо Варела
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уругвайский защитник московского "Динамо" Гильермо Варела пропустил несколько тренировочных дней в ноябре 2021 года из-за травм, а не из-за положительного результата теста на коронавирус. Комментарий игрока приводит пресс-служба "Динамо".

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Ранее на уругвайском радио Sport 890 появилось заявление Варелы о том, что "Динамо" скрывало факт заболевания коронавирусом, из-за чего он не смог участвовать в матчах за сборную Уругвая в отборочном турнире к чемпионату мира.

"Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да еще и с такими якобы моими словами", - сказал Варела.

"Я действительно не вакцинировался, о чем сказал в сборной. В клубе очень серьезно соблюдаются антиковидные меры, я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было. Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенес заболевание в какой-то момент, но я так и не знаю, когда это было. В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке, а с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку", - добавил футболист.

Вареле 28 лет, он перешел в "Динамо" летом 2021 года, до этого он выступал за бело-голубых на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в разных турнирах за московский клуб и отметился двумя результативными передачам.

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