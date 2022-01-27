Российские хоккеистки Шибанова, Маркова и Гредзен вылетят в Пекин 30 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Хоккеистки сборной России Анна Шибанова, Илона Маркова и Дарья Гредзен вылетят в Пекин для участия в Олимпийских играх 30 января. Об этом ТАСС сообщила Шибанова.

В среду сборная России по хоккею вылетела в Пекин на Олимпиаду, Шибанова, Маркова и Гредзен остались в Москве.

"Положительный ли у меня результат теста на коронавирус? Пока не могу разглашать, просто не смогли улететь вчера, - сказала Шибанова. - Запасные [Валерия] Меркушева и [Полина] Лучникова вообще не должны были лететь, они летят позже. А у нас, у меня, Марковой и Гредзен, возникли проблемы с QR-кодами, которые нужно было там предоставлять, не могли их получить, как и многие спортсмены вчера".

"Сможем ли мы полететь в Пекин? Да, на 30 число у нас вылет", - добавила хоккеистка.

На групповом этапе россиянки сыграют против команд Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.