Из-за ковида женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" сыграет с ЦСКА молодежным составом

ТАСС, 27 января. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" выставит молодежный состав на домашний матч против ЦСКА в рамках предварительного этапа чемпионата России из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Матч пройдет в четверг.

Тесты на коронавирус нескольких игроков и тренера команды "Ростов-Дон" дали положительный результат. В связи с этим основной состав не сможет принять участие в матче против ЦСКА. "Ростов-Дон" обращался в Федерацию гандбола России (ФГР) и московский клуб с просьбой перенести встречу, но по решению ФГР матч между командами должен состояться в соответствии с ранее утвержденным расписанием. Из-за со сложившейся ситуации в игре против армейской команды выступят гандболистки команды "Ростов-Дон-2" под руководством Александра Бурмистрова.

Ростовский клуб лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 22 очка в 13 матчах. Московская команда также набрала 22 очка после 13 игр и занимает второе место из-за худшего показателя личных встреч. Ростовчанки дважды в текущем сезоне чемпионата России обыгрывали гандболисток московской команды (3 сентября дома со счетом 31:22, 3 ноября на выезде со счетом 27:21).