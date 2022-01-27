СМИ: российский хоккеист Малкин готов пойти на понижение зарплаты в "Питтсбурге"

ТАСС, 27 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин готов пойти на понижение зарплаты ради подписания нового контракта с клубом. Об этом сообщает интернет-портал The Athletic.

По информации источника, игрок намерен остаться в клубе. Текущее соглашение Малкина с "Питтсбургом" действует до окончания сезона-2021/22. По контракту хоккеист получает $9,5 млн в год. Информация о сумме и сроке нового соглашения не сообщается.

Малкину 35 лет, он был выбран "Питтсбургом" в 2004 году на драфте НХЛ в первом раунде под общим вторым номером. Хоккеист выступает за клуб с 2006 года. В составе "Питтсбурга" Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Россиянин пропустил старт текущего сезона НХЛ из-за восстановления после операции, с момента возвращения на лед он провел восемь матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач.

"Питтсбург" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, после 42 матчей команда набрала 59 очков. Следующую игру клуб проведет дома против "Сиэтла" 28 января.