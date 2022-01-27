Биатлонисты Егорова и Бабиков пропустят спринтерские гонки на чемпионате Европы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты Анастасия Егорова и Антон Бабиков пропустят спринтерские гонки на чемпионате Европы, который проходит в германском Арбере. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Причины пропуска гонок не сообщаются. Биатлонистов заменят Анастасия Гореева и Михаил Первушин. В мужской спринтерской гонке также выступят Петр Пащенко, Никита Поршнев, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын, Василий Томшин. В женской гонке Россию представят Виктория Сливко, Анастасия Шевченко, Лариса Куклина, Евгения Буртасова и Наталья Гербулова.

Мужская спринтерская гонка пройдет 28 января и начнется в 12:30 мск, женская гонка состоится в этот же день, начало - 16:00 мск. Чемпионат Европы завершится 30 января.