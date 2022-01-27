Горшков: федерация фигурного катания России делает все во избежание заражения спортсменов

ТАСС, 27 января. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) старается всеми возможными способами минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией спортсменов олимпийской сборной. Об этом сообщил президент ФФККР Александр Горшков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Во вторник в составе сборной России была произведена замена - вместо заразившегося коронавирусом Михаила Коляды на Олимпиаде в Пекине выступит Евгений Семененко. Позднее источник сообщил ТАСС, что положительные результаты тестов на коронавирус зафиксированы у Егора Базина, выступающего в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой (дуэт находится в списке запасных), а также у тренера данной пары Дениса Самохина.

"Как говорится, все мы ходим под богом. С нашей стороны делается все необходимое и возможное для того, чтобы минимизировать риски заражения. Сборная вылетает из Красноярска в Пекин 1 февраля", - сказал Горшков.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград.