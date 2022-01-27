СМИ: "Саутгемптон" заинтересован в приобретении футболиста Анджорина

ТАСС, 27 января. Нападающий Фаустино Анджорин, арендованный футбольным клубом "Локомотив" у английского "Челси" до конца сезона, может перейти в "Саутгемптон". Об этом сообщает интернет-портал The Athletic .

Футболист "Локомотива" Анджорин не сыграет до конца года из-за травмы

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"Локомотив" арендовал Анджорина у "Челси" в начале сентября. Согласно договору, у московского клуба была опция выкупа англичанина за $22,78 млн в зимнее трансферное окно. По данным источника, после травмы игрока и ухода из клуба руководителя по спорту и развитию Ральфа Рангника "Локомотив" отказался выкупать нападающего.

Анджорин получил перелом плюсневой кости в начале ноября. Англичанин принял участие в девяти матчах "Локомотива" в разных турнирах, забив один гол. По информации The Athletic, 20-летний Анджорин находится на завершающей стадии восстановления.

"Локомотив" занимает шестое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав после 18 туров 28 очков. Следующий матч в чемпионате России команда проведет 27 февраля в гостях против "Краснодара".

"Саутгемптон" занимает 12-е место в чемпионате Англии, после 22 проведенных матчей у команды 25 очков.