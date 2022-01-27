Карасев и Пустовойтова вошли в список арбитров ФИФА на 2022 год

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) включила 14 представителей России в список судей, которые смогут обслуживать матчи под эгидой организации в качестве главных арбитров в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В список вошли Владислав Безбородов, Надежда Горинова, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Марина Крупская, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Вера Опейкина, Александра Пономарева и Анастасия Пустовойтова. Иванов, Карасев, Мешков и Москалев также смогут обслуживать игры в качестве видеоассистентов рефери.

В число 16 ассистентов главного судьи включены Егор Болховитин, Сабина Валиева, Андрей Веретешкин, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Яна Елеференко, Екатерина Козырева, Екатерина Курочкина, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов, Юлия Петрова, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев и Екатерина Чернова.

На соревнованиях по мини-футболу смогут работать Татьяна Болтнева, Ирина Великанова, Виталий Грошев, Григорий Зеленцов, Владимир Кадыков и Юрий Неверов. Международные турниры по пляжном футболу обслужат Роман Борисов, Алексей Иванов, Виктор Листратов и Денис Смольянинов.

Карасеву 42 года, в прошлом году он стал первым российским арбитром, обслужившим матч за Суперкубок УЕФА. С 2010 года он является судьей ФИФА, матчи чемпионата России арбитр обслуживает с 2008 года. С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Россиянин неоднократно обслуживал матчи международных клубных европейских турниров, в частности полуфинал Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем". На прошедшем чемпионате Европы Карасев работал на трех матчах в качестве главного арбитра, еще на трех встречах был резервным судьей.

Пустовойтовой 40 лет. В декабре Международная федерация футбольной истории и статистики поставила россиянку на второе место в списке лучших женщин-арбитров в мировом футболе. В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче чемпионата России "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. В апреле 2021 года она была назначена главным судьей встречи Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" - "СКА-Хабаровск". Пустовойтова была главным арбитром финала женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной" в 2019 году и решающего матча на Олимпиаде в Токио между женскими командами Швеции и Канады.