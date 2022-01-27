Гендиректор "Аталанты" заявил, что российский футболист Миранчук не покинет клуб

ТАСС, 27 января. Российский полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук не покинет клуб в текущее трансферное окно. Об этом заявил генеральный директор клуба Лука Перкасси, комментарий которого приводится на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Ранее журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщал, что главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини попросил приостановить продажу Миранчука из-за психологических проблем словенского полузащитника команды Йосипа Иличича.

"Что можно сказать относительно будущего Миранчука? Алексей остается", - сказал Перкасси.

Миранчуку 26 лет, он перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из московского "Локомотива". Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. В сезоне-2021/22 он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.