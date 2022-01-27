Чудинов: cборная России по санному спорту летит в Пекин будучи на эмоциональном подъеме

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту накануне Олимпиады находится на эмоциональном подъеме и летит в Пекин в отличном настроении. Об этом журналистам за два часа до вылета в Китай сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

У российских саночников не выявили коронавирус перед вылетом в Пекин на Олимпиаду

"Мы летим в Пекин в оптимальном составе, состояние спортсменов очень хорошее, настроение отличное, - заметил Чудинов. - Этот сезон получился для нас неоднозначным и скомканным в силу непреодолимых причин. Но завершение Кубка мира у нас получилось очень неплохим, и команда сейчас находится на эмоциональном подъеме".

На чемпионате Европы, проходившем с 22 по 23 января в швейцарском Санкт-Морице, российские саночники завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете. После Швейцарии команда прибыла на базу в Новогорск, где несколько дней находилась на карантине.

"Меры были приняты беспрецедентные, мы полностью соблюдали антиковидный протокол. Что касается Китая, то мы там уже были в ноябре и очень хорошо знакомы с местными требованиями. Никаких поблажек ждать не придется, все осознают серьезность ситуации и соблюдают дисциплину", - добавил тренер.

В состав олимпийской команды России по санному спорту вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.